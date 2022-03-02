|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN AKÇAL YAŞ : 93
|Vefat Tarihi
|:
|02 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN AKÇAL
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5312722669
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ RAHMETLİ MEHMET EMİN, RAHMETLİ YAŞAR, EMEKLİ ALBAY AKIN VE EMEKLİ ALBAY TURAN AKÇAL'IN BABALARI, RAHMETLİ YUSUF AKÇAL VE İSMET AÇIKGÖZ'ÜN KAYINBABALARI; ABDURRAHMAN, OSMAN, FATİH, AKİF, ARİF, MURAT, MESUT CAN AKÇAL VE MEHMET ALİ AÇIKGÖZ'ÜN DEDELERİ ABDURRAHMAN AKÇAL VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Akçal Vefat Etti 02.03.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
02 Mart 2022 Çarşamba 10:04
7 Okunma