|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDÜLMECİD ŞAHİN YAŞ : 13
|Vefat Tarihi
|:
|02 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5412167396
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PEVRİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULKADİR ŞAHİN'İN OĞLU; TPAO PERSONELİ MEHMET, SAİT VE MEHMET ŞAHİN'İN YEĞENLERİ ABDÜLMECİD ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Abdülmecid Şahin Vefat Etti 02.12.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
02 Aralık 2021 Perşembe 09:21
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