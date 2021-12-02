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Abdülmecid Şahin Vefat Etti 02.12.2021

ADIYAMAN HABER

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Aralık 2021 Perşembe 09:21
15 Okunma
Abdülmecid Şahin Vefat Etti 02.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : ABDÜLMECİD ŞAHİN YAŞ : 13
Vefat Tarihi : 02 Aralık 2021 Perşembe
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT: 10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : MEHMET ŞAHİN
Yakınlığı : AMCASI
Telefon : 5412167396
Taziye Adresi : ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : PEVRİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULKADİR ŞAHİN'İN OĞLU; TPAO PERSONELİ MEHMET, SAİT VE MEHMET ŞAHİN'İN YEĞENLERİ ABDÜLMECİD ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Abdülmecid Şahin Vefat Etti 02.12.2021
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