|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH VURAL YAŞ : 50
|Vefat Tarihi
|:
|19 Ekim 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|...
|Defin Zamanı
|:
|...
|Yakını
|:
|AZİZ VURAL
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5448259055
|Taziye Adresi
|:
|RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ, ABUZER VE AZİZ VURALIN KARDEŞLERİ, BEDİR TOPALOĞLU'NUN ENİŞTESİ, KAHTALI HAMİDO'NUN KAYNI, DR. RAMAZAN ÇELİK'İN DAYISI, HİKMET VURAL'IN AMCASI ABDULLAH VURAL VEFAT ETTİ.
Abdullah Vural vefat Etti 19.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
2 Okunma