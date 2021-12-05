|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ABDULLAH ÜZÜMCÜ YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
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|04 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
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|PINARYAYLA (ARTAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE PINARYAYLA (ARTAN) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET AKDAĞ
|Yakınlığı
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|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5332737911
|Taziye Adresi
|:
|PINARYAYLA (ARTAN) KÖYÜ TAZİYE EVİ.
|Yakınları
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|PINARYAYLA (ARTAN) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN CENAP, EKREM, DOĞAN VE YAKUP ÜZÜMCÜ'NÜN BABASI HACI MEHMET ÜZÜMCÜ'NÜN KARDEŞİ ABDULLAH ÜZÜMCÜ VEFAT ETMİŞTİR.
Abdullah Üzümcü Vefat Etti 04.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:33
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