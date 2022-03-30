Abdullah Soner Özbay Vefat Etti 30.03.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH SONER ÖZBAY YAŞ : 41
|Vefat Tarihi
|:
|30 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ZEYNEL ABİDİN ÖZBAY
|Yakınlığı
|:
|TEYZESİOĞLU
|Telefon
|:
|5392107821
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|PTT'TEN EMEKLİ HALİL ÖZBAY'IN OĞLU ZEKİ ÖZBAY'IN KARDEŞİ KADİR ALİ, MAHMUT ÖZBAY, VEYSEL VE FAHRİ USLU'NUN YEĞENİ MURAT, SEDAT VE VEDAT USLU'NUN HALASIOĞLU ZEYNAL ABİDİN MEKİK'İN TEYZESİOĞLU ABDULLAH SONER ÖZBAY VEFAT ETMİŞTİR.
Son Güncelleme: 30.03.2022 12:10