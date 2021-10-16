|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH ŞİMŞEK YAŞ : 50
|Vefat Tarihi
|:
|16 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|FATİH ŞİMŞEK
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5537880203
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|EMİNE VE RAHMETLİ MEHMET ŞİMŞEK'İN OĞLU; ÜRYAN, YASİN, FATİH VE MEHMET ŞİMŞEK'İN KARDEŞLERİ; MEHMET VE MUSTAFA ŞİMŞEK'İN BABALARI ABDULLAH ŞİMŞEK VEFAT ETTİ.
Abdullah Şimşek Vefat Etti 16.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:56
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