Abdullah Şimşek Vefat Etti 16.10.2021

Yakınları

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EMİNE VE RAHMETLİ MEHMET ŞİMŞEK'İN OĞLU; ÜRYAN, YASİN, FATİH VE MEHMET ŞİMŞEK'İN KARDEŞLERİ; MEHMET VE MUSTAFA ŞİMŞEK'İN BABALARI ABDULLAH ŞİMŞEK VEFAT ETTİ.