|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH GÜRBÜZ YAŞ : 62
|Vefat Tarihi
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|22 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|HACI GÜRBÜZ
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5462464827
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|BATTALHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HAMO OĞLU MAHMUT, HASAN, ŞEYHO, ALİ, İBRAHİM, RAMAZAN VE HACI GÜRBÜZ'ÜN KARDEŞLERİ, ÖMER VE YAŞAR GÜRBÜZ'ÜN BABALARI, SÜMEREVLER MAHALLESİ MUHTARI SAİT GÜRBÜZ'ÜN AMCASI ABDULLAH GÜRBÜZ VEFAT ETTİ.
Abdullah Gürbüz Vefat Etti 22.02.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
22 Şubat 2022 Salı 09:33
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