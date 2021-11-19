|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH GÜLER YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|19 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET GÜLER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5458449371
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|DERİNSU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, HÜSEYİN VE MUSA GÜLER'İN BABALARI, ABDULLAH GÜLER VEFAT ETTİ.
Abdullah Güler Vefat Etti 19.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 14:48
69 Okunma