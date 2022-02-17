Abdullah Demir Vefat Etti 16.02.2022

Yakınları

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MEHMET NURİ, AZİZ VE DAVUT DEMİR'İN BABALARI; HALİT, ŞEYHO VE ALİ DEMİR'İN KARDEŞLERİ, KASIM VE SAİT DEMİR'İN KAYINBABALARI, KORUCU ABDULLAH DEMİR VEFAT ETTİ.