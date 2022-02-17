|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULLAH DEMİR YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|16 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|KAŞKÖY KÖYÜ KANİKÜRK MEZRASI MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ KAŞKÖY KÖYÜ KANİKÜRK MEZRASI MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET NURİ DEMİR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5076335554
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET NURİ, AZİZ VE DAVUT DEMİR'İN BABALARI; HALİT, ŞEYHO VE ALİ DEMİR'İN KARDEŞLERİ, KASIM VE SAİT DEMİR'İN KAYINBABALARI, KORUCU ABDULLAH DEMİR VEFAT ETTİ.
Abdullah Demir Vefat Etti 16.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
17 Şubat 2022 Perşembe 09:16
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