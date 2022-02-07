|Vefat Eden Adı Soyadı
|ABDULLAH ATLI [ YAŞ : 64 ]
|Ölüm Tarihi
|7.2.2022
|Taziye Adresi
|MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|SAMSAT KIRMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|SAAT 11:00'DA SAMSAT KIRMACIK KÖY MEZARLIĞI
|Cenaze Yakını
|CEBRAİL(OĞLU)
|İletişi No
|05418186244
|Taziye Yakınları
|SAMSATLI YUSUF, MÜSLÜM, İSMET, FAHRİ VE HABİB ATLI'NIN KARDEŞLERİ, CEBRAİL VE İSMAİL ATLI'NIN BABALARI, RAHMETLİ ŞEYH MEHMET ATLI'NIN OĞLU ABDULLAH ATLI VEFAT ETTİ.
Abdullah Atlı Vefat Etti 07.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
07 Şubat 2022 Pazartesi 14:18
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