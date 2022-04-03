|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULKADİR POLAT YAŞ : 18
|Vefat Tarihi
|:
|03 Nisan 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MEHMET POLAT
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5353810052
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MUSTAFA POLAT'IN OĞLU MEHMET, ABUZER, ZEYNAL POLAT, İSMET, YILMAZ VE SABRİ KAYA'NIN YEĞENİ ABDULKADİR POLAT VEFAT ETMİŞTİR.
Abdulkadir Polat Vefat Etti 03.04.2022
adıyamanlılar net
03 Nisan 2022 Pazar 20:08
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