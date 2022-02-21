|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULKADİR DİNÇ YAŞ : 78
|Vefat Tarihi
|:
|19 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RECEP DİNÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325738426
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAH. AHMET TOHUMCU TAZİYE EVİ (ALTINŞEHİR POLİS KARAKOLU ARKASI)
|Yakınları
|:
|ALİBEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RECEP VE FEVZİ DİNÇ'İN BABASI MAHMUT, HACI MEHMET VE YUSUF DİNÇ'İN ABİSİ NURİ ANAÇ'IN ENİŞTESİ ABDULKADİR DİNÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Abdulkadir Dinç Vefat Etti 19.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:14
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