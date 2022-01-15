|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULKADİR DEMİRALP YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BASRİ DEMİRALP
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5334348281
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|NALAGEVR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM YUSUF DEMİRALP'İN OĞLU BASRİ DEMİRALP'İN ABİSİ SÜLEYMAN VE ABDURRAHMAN DEMİRALP'İN BABASI ABDULKADİR DEMİRALP VEFAT ETMİŞTİR.
Abdulkadir Demir Vefat Etti 15.01.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:17
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