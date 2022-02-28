|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDULGANİ ÖZER YAŞ : 91
|Vefat Tarihi
|:
|27 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|OVA KUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ OVA KUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HALİT ÖZER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326031064
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ŞEYH MEHMET ÖZER'İN OĞLU; ABDURRAHMAN, MUSTAFA VE MEHMET ÖZER'İN KARDEŞLERİ; RAMAZAN, İBRAHİM HALİL, KADİR, HALİT, İLHAN VE EŞREF ÖZER'İN BABALARI ABDULGANİ ÖZER VEFAT ETTİ.
Abdulgani Özer Vefat Etti 27.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:07
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