Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay, toprağa verildi-Videolu Haber

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Emrah Daşkol yönetimindeki 44 KR 400 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Sakçagözü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, ağır yaralanan Astsubay Emrah Daşkol, ambulansla kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Astsubay Emrah Daşkol Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenene törenin ardından cenazesi Adıyaman'a gönderildi.

Merkeze bağlı Vartana köyünde yapılan törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri, Daşkol'un annesi Zeliha, babası Mahmut ve kardeşi Mehmet Daşkol ile vatandaşlar katıldı.

​Jandarma Astsubay Emrah Daşkol'un cenazesi öğle namazı Vartana köyü meydanında kılınan namazın ardından Vartana köyü mezarlığında toprağa verildi.



Kaynak:PHA