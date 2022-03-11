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Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

Adıyaman’da öğrencileri taşıyan seviş aracı şarampole devrildi. Kazada 9 öğrenci ve sürücü hafif şekilde yaralandı.

11 Mart 2022 Cuma 10:39
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Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

Adıyaman’da öğrencileri taşıyan seviş aracı şarampole devrildi. Kazada 9 öğrenci ve sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında meydana geldi. Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı Ford marka minibüs yeni yağan kar ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslar ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 11.03.2022 11:39
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