Kendisini 4.kattan atarak canına kıydı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Hatice Karabağ (16), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin 4.katına çıktı. Alışveriş merkezinin yemek katına çıkan lise öğrencisi Hatice Karabağ, burada cam korkulukların üzerine çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Feci şekilde yere düşen genç kız için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatice Karabağ, olayın gerçekleştiği alışveriş merkezine yakın bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karabağ, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabağ’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan canına kıyan Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Hatice Karabağ’ın derslerinde oldukça başarılı bir öğrenci olduğu ise öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.