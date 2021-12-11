Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolununun 40. Kilometresinde M.S., idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç hurda yığınına dönerken, sürücü M.S., kullandığı emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası araç, sürücü ve yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.