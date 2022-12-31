Kavgada yoldan geçen fırıncı ustası tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen fırıncı ustası İmam Korkmaz'a (25) isabet etti. Kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaşırken yaralanan Korkmaz'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından önlem alınırken yaralanan Korkmaz, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Korkmaz'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.