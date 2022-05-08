Gözaltındaki Genç Adliye İçerisinde Canına Kıydı

Edinilen bilgilere göre, bir suça karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve polis ekipleri tarafından Adıyaman Adliyesi’ne ifadeye getirilen Emrah Cücün (29), gözaltında bulunduğu sırada kendisini adliyenin iç kısmında bulunan boşluğun 2.katından aşağıya attı.

Buradaki adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahaleler sonucunda Emrah Cücün’ün yaşamını kaybettiğini belirledi. Çocuklarının acı haberini alan Cücü'nün yakınları ise adliyeye koştu. Acı haber karşısında Cücün’ün yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Cücün’ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.