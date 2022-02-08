Akif Beyaz: “Rektör bilim adamına yakışmayan üslupla beni tehdit etti”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesi Kurucu Başkanı ve 22 yıllık başkanlık yapan Muzaffer Akif Beyaz’dan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’a mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’un Dikkatine!



“Adıyaman’da Hakemler Derneği Kurucu Başkanlığı ve uzun yıllar bu görevi şerefle yapmış bir vatandaş olarak aşağıda ifade edeceğim konuyu yüzünüze söylemek istemiştim fakat Özel Kaleminiz ile yaşananları, geçmişe dayanan ailevi ilişkilerin hatırına anlatmadan direk konuya gireceğim.



Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Müdür V. Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç isimli kişiler, yerlerde sürünen sportif ve akademik hiçbir başarısı olmayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki görevlerini unutarak Adıyaman Hakem Camiasını dizayn etmeye çalışıyorlar.



Geçtiğimiz yıl yapılan TFFHGD Adıyaman Şubesi Genel Kurulu öncesinden bugüne kadar yaptıklarıyla Camianın kutuplaşmasına ve parçalanması için harcadıkları enerjiyi kendi görevleri için harcasalardı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu her gittiği organizasyonda sonuncu olmazdı.



Bahsettiğim gibi TFFHGD Adıyaman Şubesi kurucu başkanı ve 22 yıllık başkanlık yapmış biri olarak en son genel kurul hariç hiçbir zaman görev yapan kimsenin işine karışmadım, taraf olmadım ama hiç alakaları olmadığı halde bu şahıslar bu hakkı kendilerinde nasıl buluyorlar?



Sayın Rektörüm, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Yetiş ve Müdür Yardımcısı Aytaç’ın sorumluluklarını hatırlatmak ve yerlerde sürünen sportif ve akademik başarısızlıkların hesabını sorup sormamak size kalmış, işinize karışmak gibi bir niyetimiz yok.



Kendilerine görev ve sorumluluklarını hatırlatarak 22 başkanlığını yaptığım Camiamızdan ellerini çekmelerini, aksi halde bizim de o koltukta oturan başarısız idarecilerinizin görevlerini nasıl yapmaları gerektiğini üst perdeden anlatacağımızı hatırlatmak isterim.



Yukarıda da belirttiğim gibi ailevi dostluğun hatırına bazı olayları yutarak, kırmadan dökmeden, yüzeysel bir şekilde konuyu özetlemeye çalıştım ve gereğini yapmanızı bekliyoruz.



Bu arada üzülerek belirtmek isterim ki görevden alma konusunda zaman eski Rektörü Talha Gönüllü’yü haklı çıkardı.”

Gelişen olaylar üzerine Rektör tarafından tehdit edilen M.Akif Beyaz'ın konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

“Adıyaman Kamuoyuna

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç’ın Adıyaman Hakem Camiasını uzun süredir dizayn etmeye çalıştıklarını, kimseye hakaret etmeden dile getirmem üzerine haberi okuyamayan, eleştiriyi bile kabul edemeyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut bugün saat 11:57 whatsapp üzerinden arayarak bir bilim adamına yakışmayan üslupla beni tehdit etti.

Üç arkadaşımla birlikte araçla seyahat ederken Rektör Bey’in araması ve sert tehditkâr konuşmaya başlayınca sesi dışarı vererek yanımdaki arkadaşlarımda konuşmalara şahit oldular.

Bir bilim adamı olan Rektör hocanın haberde varsa bir rahatsızlığını hukuki çerçevede çözmek yerine tehdit etmeyi tercih ederse o zaman sokakta ki vatandaşın yapacağını sizler düşünün.

Sayın Rektörüm oturduğunuz koltuk bilim yuvasını sevk ve idare konusunda yetkili, beni aradığınızda öyle hüküm vererek konuştunuz ki karşımdaki savcı mı hakim mi? Diye düşündüm.

Haberlerden dolayı son yıllarda adliyeye çok gidip geldim hiçbir savcı, hakim sizin dilinizi kullanmadı.

Rektörün bilgisi dışında sahte hesapla yazıp sallayan zavallı yüreksizlerle de işim olmaz.”