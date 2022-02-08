Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,011.01
ALTIN
798.74
DOLAR
13.64
STERLİN
18.49
EURO
15.59

Akif Beyaz: “Rektör bilim adamına yakışmayan üslupla beni tehdit etti”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesi Kurucu Başkanı ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkan Vekili Muzaffer Akif Beyaz, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç'ı hakem camiasını karıştırmak yerine esas görevlerini yapmaya davet ederek, 6 şubat 2022 tarihinde “Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’un Dikkatine” diyerek açıklama yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Şubat 2022 Salı 11:03
437 Okunma
Akif Beyaz: “Rektör bilim adamına yakışmayan üslupla beni tehdit etti”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği  (TFFHGD) Adıyaman Şubesi Kurucu Başkanı ve 22 yıllık başkanlık yapan Muzaffer Akif Beyaz’dan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’a mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’un Dikkatine!

“Adıyaman’da Hakemler Derneği Kurucu Başkanlığı ve uzun yıllar bu görevi şerefle yapmış bir vatandaş olarak aşağıda ifade edeceğim konuyu yüzünüze söylemek istemiştim fakat Özel Kaleminiz ile yaşananları, geçmişe dayanan ailevi ilişkilerin hatırına anlatmadan direk konuya gireceğim.

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Müdür V. Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç isimli kişiler, yerlerde sürünen sportif ve akademik hiçbir başarısı olmayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki görevlerini unutarak Adıyaman Hakem Camiasını dizayn etmeye çalışıyorlar.

Geçtiğimiz yıl yapılan TFFHGD Adıyaman Şubesi Genel Kurulu öncesinden bugüne kadar yaptıklarıyla Camianın kutuplaşmasına ve parçalanması için harcadıkları enerjiyi kendi görevleri için harcasalardı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu her gittiği organizasyonda sonuncu olmazdı.

Bahsettiğim gibi TFFHGD Adıyaman Şubesi kurucu başkanı ve 22 yıllık başkanlık yapmış biri olarak en son genel kurul hariç hiçbir zaman görev yapan kimsenin işine karışmadım, taraf olmadım ama hiç alakaları olmadığı halde bu şahıslar bu hakkı kendilerinde nasıl buluyorlar?

Sayın Rektörüm, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Yetiş ve Müdür Yardımcısı Aytaç’ın sorumluluklarını hatırlatmak ve yerlerde sürünen sportif ve akademik başarısızlıkların hesabını sorup sormamak size kalmış, işinize karışmak gibi bir niyetimiz yok.

Kendilerine görev ve sorumluluklarını hatırlatarak 22 başkanlığını yaptığım Camiamızdan ellerini çekmelerini, aksi halde bizim de o koltukta oturan başarısız idarecilerinizin görevlerini nasıl yapmaları gerektiğini üst perdeden anlatacağımızı hatırlatmak isterim.

Yukarıda da belirttiğim gibi ailevi dostluğun hatırına bazı olayları yutarak, kırmadan dökmeden, yüzeysel bir şekilde konuyu özetlemeye çalıştım ve gereğini yapmanızı bekliyoruz.

Bu arada üzülerek belirtmek isterim ki görevden alma konusunda zaman eski Rektörü Talha Gönüllü’yü haklı çıkardı.”

Gelişen olaylar üzerine Rektör tarafından tehdit edilen M.Akif Beyaz'ın konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

“Adıyaman Kamuoyuna

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç’ın Adıyaman Hakem Camiasını uzun süredir dizayn etmeye çalıştıklarını, kimseye hakaret etmeden dile getirmem üzerine haberi okuyamayan, eleştiriyi bile kabul edemeyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut bugün saat 11:57 whatsapp üzerinden arayarak bir bilim adamına yakışmayan üslupla beni tehdit etti.

Üç arkadaşımla birlikte araçla seyahat ederken Rektör Bey’in araması ve sert tehditkâr konuşmaya başlayınca sesi dışarı vererek yanımdaki arkadaşlarımda konuşmalara şahit oldular.

Bir bilim adamı olan Rektör hocanın haberde varsa bir rahatsızlığını hukuki çerçevede çözmek yerine tehdit etmeyi tercih ederse o zaman sokakta ki vatandaşın yapacağını sizler düşünün.

Sayın Rektörüm oturduğunuz koltuk bilim yuvasını sevk ve idare konusunda yetkili, beni aradığınızda öyle hüküm vererek konuştunuz ki karşımdaki savcı mı hakim mi? Diye düşündüm.

Haberlerden dolayı son yıllarda adliyeye çok gidip geldim hiçbir savcı, hakim sizin dilinizi kullanmadı.

Rektörün bilgisi dışında sahte hesapla yazıp sallayan zavallı yüreksizlerle de işim olmaz.”

Son Güncelleme: 08.02.2022 11:39
Anahtar Kelimeler:
Muzaffer Akif BeyazAdıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet TurgutDoç. Dr. Ümit YetişDoç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı
Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı
Adıyaman'da Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı
Adıyaman'da Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı
Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı - Videolu Haber
Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da 41 eve korona virüs karantinası
Adıyaman'da 41 eve korona virüs karantinası
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı
Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce çarptı sonra kaçtı - Videolu Haber
Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa önce çarptı sonra kaçtı - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Adıyaman’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Adıyaman’da şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da 8 Yaşındaki çocuk ağaç altında ölü bulundu
Adıyaman'da 8 Yaşındaki çocuk ağaç altında ölü bulundu
Adıyaman'da teröristlere yardım eden 1 kişi daha tutuklandı
Adıyaman'da teröristlere yardım eden 1 kişi daha tutuklandı
Adıyaman'da teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
Adıyaman’da yabancı uyruklu iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Adıyaman’da yabancı uyruklu iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Vali Çuhadar uyardı: Uydurma haberlere kulak tıkayarak gecikmeden aşı olun
Vali Çuhadar uyardı: Uydurma haberlere kulak tıkayarak gecikmeden aşı olun
Adıyaman'da annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
Adıyaman'da annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
Adıyaman'da otomobil takla attı
Adıyaman'da otomobil takla attı
Adıyaman'da sopalı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da sopalı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da taşlı sopalı kavga: 2 gözaltı
Adıyaman’da taşlı sopalı kavga: 2 gözaltı
Adıyaman'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da feci kaza: 9 yaralı
Adıyaman'da feci kaza: 9 yaralı
Adıyaman'da PKK/KCK finans sağlayan şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Adıyaman'da PKK/KCK finans sağlayan şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
İHH, Genç Memur-Sen ve STK üyelerinden İsrail tepkisi - Videolu Haber
İHH, Genç Memur-Sen ve STK üyelerinden İsrail tepkisi - Videolu Haber
Adıyaman'da üzerinde eroin ele geçirilen sürücü gözaltına alındı
Adıyaman'da üzerinde eroin ele geçirilen sürücü gözaltına alındı
Adıyaman'da Kaza: Araçlar alev alev yandı, 4 yaralı var
Adıyaman'da Kaza: Araçlar alev alev yandı, 4 yaralı var

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim