Adıyaman Emniyet Müdürü Ergüder intihar teşebbüsünü önledi

Alınan bilgiye göre olay Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binan en üst katında çıkan M.S bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye polis ekipleri önlem alırken o esnada İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine geldi. M.S ile bir süre konuşan Ergüder genci ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. M.S olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.



Kaynak:PHA