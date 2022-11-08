Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Malzemeye polis ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Kaynak:PHA
Adıyaman’da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Malzemeye polis ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Kaynak:PHA