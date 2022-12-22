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Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman’da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 11:58
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Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, durumundan şüphelendikleri şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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