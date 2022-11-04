Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 12 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik merkez ve ilçelerde özel hareket polislerinde destek verdiği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 4 kilo 709,27 gram esrar, 55,59 gram Metamfetamin, 81 Sentetik ecza hap, 63,47 gram sentetik kannabinoid, 8 gram eroin, 41 Ectasy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular polis tarafından muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 57 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 57 şüpheliden 12’si çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 45 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak:PHA