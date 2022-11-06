Adıyaman'da Refüje çıkan otomobil takla atarak başka araçlara çarptı

Alınan bilgiye göre kaza Petrol Mahallesi’nde meydana geldi. M.A., idaresindeki 27 HA 134 plakalı otomobil otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla atarak park halindeki 02 AE 493, 23 DR 103 ve 34 AD 5363 plakalı otomobillere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaynak:PHA