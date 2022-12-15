Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Doğan idaresindeki 34 JD 2905 plakalı otomobil ile Mehmet Duymaz idaresindeki 35 AFE 531 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan Fatma Duymaz ve Fikret Gürbüz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak:PHA