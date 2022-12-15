Adıyaman'da İmamoğlu'na destek açıklaması-Videolu Haber

İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlun'na verilen hapis cezasını kınamak için Demokrasi Parkı önünde toplanan 6'lı masa parti yönetimi ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri katıldı.

Toplanan partililer adına açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Millet İttifakı’nın öncülüğünde, aziz milletimizi en geniş yelpazede temsil eden Altı Siyasi Parti’nin oluşturduğu 6’lı Masa’nın Adıyaman İl Başkanları olarak hukuku yok sayan, Milletimizin iradesine ipotek koyan, Birçok değerli ceza hukukçusunun bilirkişi olarak aksi görüş bildirmiş olmasına ve dosyada hiçbir delil ve gerekçe bulunmamasına rağmen İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi zorlama bir kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı vermiştir."dedi.

İmamoğlu’na yapılan bu adaletsizliğe asla seyirci kalmayacaklarını aktaran Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkeme’nin verdiği bu kararın bizlerin ve milletimizin gözünde hükümsüz, siyasi bir karar olduğunu buradan ilan ve beyan ederiz. Milyonlarca vatandaşımızın hür oylarıyla bir defa değil tam iki defa seçim kazanmış olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yargı sopasıyla yapılan bu adaletsizliğe asla seyirci kalmayacağız.

Cumhur İttifakı’nın ortaya çıkardığı keyfilik ve otoriterlik, hukuk sistemimizi alt üst etmiş hukukun üstünlüğünü değil üstünlerin hukukunu doğurmuştur. Hukukun yerini keyfilik, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yerini ise iktidar ve ortaklarının şahsi çıkarları almıştır. Hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldırmak için ortaya koyduğumuz kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini düşmanlaştıranlara inat, demokrasiyi rafa kaldırıp antidemokratik bir sistem inşa etmeye çalışanlara inat, Adaleti tahrip edip adil olmayan kararlara imza atanlara inat, Bizler ülkemizin yarınlarını demokratik ve hukuk devleti olarak güvenle kuracak, Millet İttifakı öncülüğündeki 6’lı Masa olarak milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturmada karalıyız. Üstlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün yeniden hakim olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte yaratacağız. Hukuk mücadelesinde, bundan sonraki süreçte 16 Milyon İstanbullunun iradesi Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız" "

Basın açıklaması sonra toplanan kalabalık sesiz şekilde dağıldı.

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