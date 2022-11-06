Adıyaman'da 150 yataklı devlet Hastanesi’nin inşaatına başlandı

Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda Eski Devlet Hastanesi yerine yapımına yeniden başlanan 150 yataklı Devlet Hastanesinin tamamlanmasıyla vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltilmiş olacak.

Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve beraberindeki heyetle birlikte ihalesi yapılarak inşaatına başlanan 150 yataklı Devlet Hastanesi alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

150 Yataklı Devlet Hastanesi alanında incelemelerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Daha önce Ankara’da yaptığımız girişimlerin ardından vatandaşımızın da büyük bir özlemle beklediği 150 yataklı Devlet Hastanesi yapılacağı müjdesini aktarmıştık. Bu Adıyamanlı hemşerilerimizin beklediği önemli bir gelişmeydi. İhalesi yapılarak ilgili firmaya yer teslimi yapılan 150 Yataklı Devlet Hastanemizin inşaatına bugün resmen başlandı. Bu önemli yatırımın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman’da 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi inşaatı başta olmak üzere pek çok sağlık yatırımın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Büyüyen şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Eski Devlet Hastanesinin yerine yeni ve modern 150 yataklı bir hastane yapıyoruz. Bu yatırımın hizmete dönüşmesi ile birlikte Adıyaman önemli bir sağlık kompleksine daha kavuşmuş olacak. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

150 Yataklı Devlet Hastanesi ile sağlık alanında Adıyaman’ın önemli bir eksiğinin daha giderileceğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Türkiye’de sağlıkta değişim ve dönüşüm politikaları doğrultusunda büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, ülkemiz genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da sağlık alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümlerin sonucunda Adıyaman sağlık alt yapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bugün inşaatına başlanan 150 yataklı Devlet Hastanemizin tamamlanmasıyla bu alanda gücüne güç katacak ve kentimiz vatandaşımıza sağlık hizmeti sunumunda daha da güçlenecek. Sağlık yatırımları ve hizmetleri konusunda Adıyaman’a verdiği destek ve katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşulları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,” Gördüğünüz gibi Ak Parti iktidarında her türlü hizmet konusunda gereken yapılıyor. Bu anlamda sağlıkta daha önce burası ilimizin tek hastanesiydi. Dolayısı ile 400 yataklı hastanemiz faaliyete girince burası boşta kaldı fakat çok ciddi bir talep oldu burada yeni bir hastane olması konusunda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, başta olmak üzere valimiz, teşkilatımız ciddi bir baskı uygulayarak Sağlık Bakanımıza onlarda buraya tekrardan hastane yapılması noktasında gerekli girişimler yapıldı. Tabi hastanemizin oluşumunun en önemli etkilerinde birisi nitelikli yatak sayısı ile Adıyaman’ın Ak Partimizin 2023 hedeflerini yakalamış muhtemelen bununda üstüne çıkacak, burada hem sağlığa nitelikli hizmet noktasında çok ciddi istihdam alanı olacak. Yeni hekimler, yeni sağlık yardımcıları olacak ve dolayısı ile bu bölge ayrıyeten canlanacak ticarette canlanacak bununla birlikte tek hastane olduğu zaman çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bu alanın hastane olması sağlık açısında çok rahatlayacak” dedi.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,” Vatandaşlarımızın bizlere en çok sorduklarını sorulardan birisi eski devlet hastanesinin yeri ne olacak diye TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, teşekkür ediyorum yapmış olduğu sıkı takip sonucunda 150 yataklı beklerken 204 yataklı bir hastanenin yerini düzenleyeceğiz ve temelini atacağız. Adıyaman’a hayırlısı olsun emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Valimize, Belediye Başkanımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak:PHA