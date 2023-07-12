Başkan Işıldak açıklamasında;

"6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin;

1/4. fıkrasında, “… deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar…”ın bu vergiden istisna edildiği belirtilmektedir.

Buna göre üniter devlet olmamıza duyulan güven içerisinde taşıtı deprem bölgesindeki iller dışındaki bir ilde kayıt ve tescil edilmiş olduğu halde deprem tarihi itibariyle deprem bölgesinde yaşamış gerçek depremzedelerin taşıtları kanunun amacına aykırı şekilde ek vergiden istisna edilmeyecek, buna karşın deprem bölgesi dışında yaşayan ve dolayısıyla depremzede olmayanların, sırf deprem tarihi itibariyle deprem bölgesindeki illerde kayıt ve tescili olan taşıtları ek vergiden istisna edilecektir.

Keza aynı cümleye göre binası ağır hasarlı depremzedelerin kullandığı taşıt, kendi adına kayıtlı ise ek vergiden istisna edilecek, hasbelkader eşinin adına kayıtlı ise istisna edilmeyeceğinden ek vergi yükümlüsü olacaktır. Her iki durumun da hak sahipliğinde bile aile birliğini esas alan kanun koyucunun amacına ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu kuşkusuzdur.

Telafisi güç yanlışlıklara meydan verilmemesi için TBMM genel kurul görüşmelerinde söz konusu yanlışlıkların giderilmesi için milletvekillerimizin gerekli dikkat ve özeni göstermelerini dileriz.

Saygılarımızla…" dedi.