TUNÇ, “Tarafsız ve özgür basın, demokratik bir ülkenin vazgecilmez unsurlarından
biridir “dedi
TUNC sözlerine şövle devam etti: ” Demokrasimizin en temel unsurlarından olan degerli basın
Mensuplarımız; basın ahlak kuralları doğrultusunda, toplumsa değerler saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak, ilimiz ve ülkemizin dört bir yanında kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, yaşanan olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamaktadırlar.
Gece-gündüz, yaz-kış demeden en zor sartlarda görevlerini büyük fedakarlıkla yerine getiren değerli
basın mensuplarımız halkımızın talep ve beklentilerini ve yaşadığı sıkıntılarını dile getirerek,
sıkıntıların çözümünde de çok önemli rol oynamaktadırlar. Bizlere doğru bilgi aktarma çabası ile
mesleğini icra eden, doğru ve anlık bilgileriyle halkımızın haber almasını sağlayan gazetecilerimize ve
tüm basın mensuplarımıza bu zorlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum
Ayrıca ilimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an
haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza şukranlarımı
sunuyor, görevlerinde ustün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tum basın
mensuplarımızın, “Çalışan Gazeteciler Günü”nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatların!
Kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi
ve selamlarımı sunuyorum". dedi
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