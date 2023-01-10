TUNÇ, “Tarafsız ve özgür basın, demokratik bir ülkenin vazgecilmez unsurlarından

biridir “dedi

TUNC sözlerine şövle devam etti: ” Demokrasimizin en temel unsurlarından olan degerli basın

Mensuplarımız; basın ahlak kuralları doğrultusunda, toplumsa değerler saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak, ilimiz ve ülkemizin dört bir yanında kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, yaşanan olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamaktadırlar.

Gece-gündüz, yaz-kış demeden en zor sartlarda görevlerini büyük fedakarlıkla yerine getiren değerli

basın mensuplarımız halkımızın talep ve beklentilerini ve yaşadığı sıkıntılarını dile getirerek,

sıkıntıların çözümünde de çok önemli rol oynamaktadırlar. Bizlere doğru bilgi aktarma çabası ile

mesleğini icra eden, doğru ve anlık bilgileriyle halkımızın haber almasını sağlayan gazetecilerimize ve

tüm basın mensuplarımıza bu zorlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum

Ayrıca ilimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an

haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza şukranlarımı

sunuyor, görevlerinde ustün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tum basın

mensuplarımızın, “Çalışan Gazeteciler Günü”nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatların!

Kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi

ve selamlarımı sunuyorum". dedi