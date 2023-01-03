Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin batı girişinde bulunan Eğriçay kavşağındaki tepede başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Daha önce istinat duvarı örülen alanda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Başkan Kılınç, yapılan çalışmalarla şehrin batı girişinin daha sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşacağını dile getirerek, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.