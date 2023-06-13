Adıyaman’ da yaşanan depremin ardından şehri eski düzene kavuşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Büyük Elçisi Louisa Vinton’ ın ziyareti öncülüğünde Adıyaman Belediyesi’ ne UNDP tarafından proje bütçesinden; bir sokak süpürme aracı, 110 adet katı atık konteyner ve 2500 adet kişisel koruyucu ekipmanının temini sağlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla il dışında olmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik tarafından ağırlanan Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Louisa Vinton, Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Adıyaman Belediyesi ile UNDP arasında katı atık yönetim planı çerçevesinde protokol imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili Abuzer Çelik: “Bugün ilimize gelerek belediyemizi ziyaret eden ve çeşitli desteklerde bulunan büyükelçiye ve bölge koordinatörüne ilim ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler’in ilimize hibe ettiği bu araçların devamının geleceğini de umuyoruz. Bundan dolayı sayın yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İmzalanan protokolün ardından Başkan Vekili Çelik, misafirlerine çeşitli hediyeler taktim etti.



Kaynak : PHA