"Taziye Evi Belediyemize Ait Değil"

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan iddiaların yanlış olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli şekilde ve algı oluşturmaya yönelik yapılan ‘Yeşilyurt Mahallesi Maraşlılar Taziye Evi’ ile ilgili paylaşımlarda, her ne kadar belediyemizin adı kullanılarak taziye evindeki eksiklerin giderilmediği belirtilmişse de, anılan taziye evi belediyemize ait değildir. Maraşlılar Taziye Evi, Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde olup, bağış karşılığı taziye sahiplerine tahsis edilmektedir."

"Belediyemize Ait Taziye Evleri Titizlikle Yönetiliyor"

Açıklamanın devamında, belediyeye bağlı taziye evlerinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı ifade edildi:

"Kaldı ki, belediyemiz uhdesinde bulunan tüm taziye evlerinde temizlik, bakım ve onarım başta olmak üzere, tüm iş ve işlemler titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca Maraşlılar Taziye Evi’nin bağlı olduğu ilgili kurum tarafından talep edilmesi halinde, her türlü destek sunulacağının tüm vatandaşlarımızca bilinmesini isteriz."

"Kamuoyunu Yanıltıcı Paylaşımlar Yapılmamalı"

Belediye, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin kamuoyunu yanıltmayı ve belediyeyi karalamayı amaçladığını belirtti. Açıklamada şu çağrıda bulunuldu:

"Kamuoyunu yanıltıcı şekilde ve belediyemizi karalamak adına yalan/yanlış paylaşım yapanları objektif ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bu tür iddiaları halkımızın vicdanına bırakıyoruz."

Destek Mesajı: "İlgili Kurumdan Talep Gelirse Yardıma Hazırız"

Adıyaman Belediyesi, Maraşlılar Taziye Evi'nin eksiklerinin giderilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan talep gelmesi durumunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : PHA