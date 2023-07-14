6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Adıyaman’ da çok fazla sayıda fiziksel, sinirsel ve kas rahatsızlığı geçiren vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde antrenörler eşliğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Adıyaman Belediyesi tarafından verilen bu hizmette kas-sinir rahatsızlığı geçiren veya ampüte olan vatandaşlar; kadın ve erkek farklı seanslarda olmak üzere raporu olan hastalar Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nden randevu oluşturarak hizmetten faydalanabilirler. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “ Depremden sonra tadilatı tamamlanan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde fiziksel olarak rahatsızlık geçiren vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz. Merkezimizi ücretsiz bir şekilde bu vatandaşlarımız için açarak Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. ” şeklinde konuştu.

Yetkililer ise yaptığı açıklamada: “ Antrenörler eşliğinde yapılacak olan uygulamalar için raporu olan vatandaşlarımız buraya gelerek veya 04162270245 numaralı hattımızdan randevu oluşturarak bu hizmetlerden faydalanabileceklerdir, bu süreci olumlu dönüşler alarak ilerleyeceğimizi hedeflemekteyiz. ” şeklinde sözlerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA