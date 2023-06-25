Adıyaman Belediyesi ile Bem-Bir Sen arasında, belediyede çalışan memurların sosyal denge tazminatı konusunda anlaşma sağlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek 2023 yılında Adıyaman Belediyesi’nde çalışan memurların sosyal denge sözleşmeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Bem Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan, Başkan Kılınç’la birlikte anlaşmayı imzaladı.

İmzalanan anlaşma sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Bem-Bir-Sen İl Başkanı Mahmut İnan ile memur personellerimiz için geçerli olacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi’nde anlaşmaya vardık. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah” dedi.

Bem-Bir Sen Şube Başkanı İnan ise yapılan anlaşmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti. İnan, “4688 sayılı sözleşmenin 32. maddesi gereğince toplu sözleşmede memurlara yetkili sendika ile Belediye Başkanlığı arasında bir sözleşme yapılır, bu sözleşmeyi de biz bugün belediye başkanımızla imzaladık. Yüzde 110 üzerinden imzalanan sözleşme ile depremden dolayı mağdur olan personelimizin sorununa bir nebze olsun derman olmaya çalıştık. Başkanımıza bir kez daha emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA