6 Şubat’ta yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Adıyaman Belediyesi’nde hazırlıklar ilk olarak mezarlıkta başladı ve belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına hız verildi. Ardından Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç hastanede tedavisi devam eden vatandaşlarla bayramlaştı, kurbanlıkların kesimi gerçekleştirildi ve bakanlarla beraber ziyaretler yapıldı. Arife günü dahil olmak üzere bayram boyunca Adıyaman Belediyesi otobüsleri de ücretsiz bir şekilde vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verdi.

"Temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı"

Adıyaman Belediyesi tarafından Kurban Bayramında oluşabilecek yoğunluktan dolayı ve şehrin düzenini sağlamak amacıyla yollarda, refüjlerde ve kavşaklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda temizlik çalışmalarını da arttıran belediye ekipleri temiz ve ferah bir şehir için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Park ve bahçelerde de aynı şekilde çevre düzenlemesi yapan Adıyaman Belediyesi ekipleri bayram öncesi hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürdü.

"Mezarlıklarda bayram hazırlığı"

Adıyaman’da depremden sonra hayatını kaybeden vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi tarafından özellikle arife günü ve bayram sürecinde yoğunluk yaşanacağından dolayı çevre düzenlemelerine hız verildi. Mezarlıklarda çiçek ve ağaçlandırma çalışmalarına da devam eden Adıyaman Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde düzenlemelere devam ettiklerini söylediler.

"Sahabe Safvan bin muattal külliyesi bayram namazıyla ibadete açıldı"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, il protokolü ve vatandaşlarla beraber depremin ardından bu yana bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan ‘Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi ’ Bayram Namazıyla beraber ibadete açıldı. Sabah 05:00’te müze önünden hareket eden belediye otobüsleri, vatandaşları Kurban Bayramında Sahabeyle buluşturdu.

"Kurban kesimleri Korupark kesim alanında gerçekleşti"

Kurban Bayramında yapılacak kesimler için Adıyaman Belediyesi tarafından belirlenen Karapınar Mahallesi Akkonut kavşağında yer alan Korupark kesim alanında belediye ekipleri ve veterinerler eşliğinde kurbanlık kesimleri gerçekleştirildi. Zorlu süreçlerin ardından vatandaşları bir nebze olsun rahatlatabilmek adına küçükbaş kurbanlıkların kesim ücreti Adıyaman Belediyesi tarafından karşılandı. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Öncelikle herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Bu yıl altyapısını tamamladığımız kurban kesim alanı uygulamasını başlattık. 1000’den fazla küçükbaş hayvan kesimini burada belediye ekiplerimiz tarafından ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdik. Mobil kesimhanemiz sayesinde büyükbaş hayvanlarımızın da kesimi gerçekleşti. Koku ve temizlik açısından hiçbir sıkıntının yaşanmadığı bu uygulamamız Adıyaman Belediyesi olarak hiçbir yerde olmayan güzel bir proje oldu. Kesilen kurbanların Cenab-ı Allah’tan hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

"Devlet Erkanı bayramda da Adıyaman’ı yalnız bırakmadı"

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından bu yana Adıyaman’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan devlet erkanı Kurban Bayramı’nda da yine Adıyaman’ın yanındaydı. Kurban bayramında verilen 9 gün resmi tatilde Adıyaman Belediyesi ziyaretlerine ve incelemelerine durmaksızın devam etti. İlk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ziyareti öncülüğünde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Adıyaman Belediye binasına ziyarette bulunan Işıkhan, Adıyaman Belediyesi’nin projeleri hakkında çalışmaları inceledi. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un teşrifleriyle yürütülen çalışmalar ve Adıyaman’ın yeniden ihya ve inşa süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Çalışma ve Sosyal Bakan yardımcısı Ahmet Aydın’ın da katılımlarıyla konteyner kentlere ve Sahabe Saffan Bin Muattal Külliyesi’ne ziyaretler yapıldı. Bayram ziyaretine Adıyaman’da devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet Yılmaz da teşrif ederek Adıyaman’ ı ilk günden bu yana olduğu gibi bayramda da yalnız bırakmadı. Prefabrik olarak kurulan konteyner çarşılarda incelemelerde bulunan sayın Yılmaz, çarşı esnafını da gezerek bayramlaştı. Depremde hayatını kaybeden bazı ailelere ziyarette bulunarak bir kez daha kederli ailelere başsağlığı diledi ve böyle bir felaketin ülke ve dünya adına bir daha yaşanmaması için temennide bulundu. Örenli mevkiinde devam eden kalıcı konutlarda da incelemelerde bulundu. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ ın teşrifleriyle devam eden çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmeler yapıldı. Adıyaman Belediyesine de ziyarette bulunan sayın Göktaş, yapılan ve yapılacak olan projeler hakkkında bilgi aldı ve görüşlerde bulundu. Daha sonra sosyal markette ve prefabrik çarşıda incelemelerde bulunan Göktaş, çarşı esnafını da gezerek oradakilerle bayramlaştı. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yapılan bu ziyaretlerden sonra “ Asrın felaketi olarak yaşadığımız ve ilimizin ağır ölçüde etkilendiği bu deprem sürecinde ve sonrasında bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ardından devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı Sürecinde ilimize teşrif eden devlet erkanımızla birlikte yapılan tüm çalışmalar hakkında incelemelerde bulunarak görüş alışverişi yaptık. Adıyaman’ın ayağa kalkması ve toparlanması için tüm çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Tekrardan tüm mesai arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum herkese hayırlı bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA