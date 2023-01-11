Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, larva ilaçlamasını sürdürüyor.

İlaçlama çalışmalarını ihtiyaç duyulan her noktada sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, haşeresiz bir Adıyaman hedeflediklerini belirtti.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı olası üreme alanlarında larva ile mücadelenin önemine de dikkat çeken yetkililer, larva döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da sözlerine ekleyerek, bunun için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde sık sık ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerinin bilgisini verdi.