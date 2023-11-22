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Şehir genelinde birçok noktada çalışmalarını aralıksız şekilde yürüten Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler; kaldırım, asfalt, freze ve mevsimsel budama çalışmalarına devam ediyor.

Kış aylarının gelmesiyle beraber Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde bulunan yeşil alanlarda mevsimsel budama çalışmaları devam ediyor.

Yıpranan yollarda asfaltın daha düzgün şekilde serilebilmesi için yapılan freze çalışması sonrası asfaltlama ve yama çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan ve bozulan kaldırımları da yenileyerek vatandaşların araçla ve yaya olarak ulaşımının daha sağlıklı şekilde yürütülebilmesi konusunda büyük çaba sarf ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Adıyaman’ın daha yaşanılabilir bir şehir olabilmesi adına gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış aylarının gelmesiyle ekiplerimiz mevsimsel budama çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan da yollarda ve kaldırımlarda oluşan tahribatları ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımıza gerek araç ile olsun gerek yaya olsun ulaşım konusunda zorluk yaşamamaları için çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz.” dedi.



Kaynak : PHA