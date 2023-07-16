'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da 7. Yıldönümünde çeşitli etkinlikler ile alındı.

Protokol üyeleri, şehit aileleri, gazileri, emniyet ve askeri personelleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an okunması ve yapılan duanın ardından Şehitlik ziyaret edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı. Daha sonra yenipınar Camii'nde Şehitlerimiz için Mevlid programı gerçekleştirildi.

Ülkeyi ele geçirmek isteyen FETÖ üyelerine karşı gerçekleştirilen direnişin 7'inci yılında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi,İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz,kamu kurum müdürleri, TSK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplanan kalabalık ilk olarak Mimar Sinan Parkı önünde toplanarak kortej yürüyüşü halinde ellerinde Türk bayrakları ile Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Türk Kızılay Derneği tarafından vatandaşlara hazırlanan etli pilav dağıtıldı.

Programlar Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunda 15 Temmuz gecesi ruhuyla devam ederken

Şanlı direnişin yedinci yıldönümünde bir kez şehitler anıldı.

Vali Varol, il protokolü ve vatandaşlalrın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saatler 0:13'ü gösterdiğinde sela okunması ve Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edilmesiyle sona erdi.



Kaynak : PHA