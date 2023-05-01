Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Programda Hürjet ve yerli savaş uçağımız pistte yer alırken Erdoğan, "İlk yerli savaş uçağımızın adı Kaan, ülkemize hayırlı olsun. Uçağın isim babası Devlet Bahçeli Bey'dir" dei.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre HÜRJET'in sahne önüne gelmesinin ardından gövdesinde KAAN yazılı MMU da sahne önünde belirlenen noktada taksisini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN ve HÜRJET'in motor kapatmasının ardından "Şu anda HÜRJET karşımızda ve KAAN'ımız, o da karşımızda. Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi. 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/ Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi/Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' Ülkemize hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Kürsüye gelen HÜRJET Test Pilotu Ercan Çelik ve MMU KAAN'ın Test Pilotu Gökhan Bayramoğlu'nun kasklarını ve peçlerini takdim ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da pilotlara plaket verdi.

https://youtu.be/OfDHpuGCqIQ

"İSİM BABASI DA DEVLET BEY'Dİ"

Türk havacılığında kritik bazı projelerle, geçen günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak Millî Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Eyvallah... Bu millet yapar, inandı mı yapar. Atak Taarruz Helikopterimizin abisi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'yi ilk kez havalandırdık." dedi.

Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra Anka-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın da ilk yürüyüşünü yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftihar verici gelişmeleri taçlandıracak yeni adımlar atacaklarını, bunlardan birinin de "KAAN" ismini verdikleri Millî Muharip Uçak olduğunu ifade etti.

"HAVA ARAÇLARININ MODERNİZASYONU KONUSUNDA ÇOK İLERİ KABİLİYETLERE SAHİBİZ"

Hâlihazırda birçok ülkenin uçakları, helikopterleri için parça ürettiklerini, sistem geliştirdiklerini, yazılım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın kullandığı uçakların birçok parçasında da Türkiye'nin imzasının bulunduğunu, hava araçlarına modernizasyon yapabilme konusunda çok ileri kabiliyetlere sahip olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Muharip Uçak KAAN'ın yanına giderek burada da pilotlarla görüştü ve fotoğraf çektirdi.

KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kokpitine geçti. KAAN'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere de el sallayarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre oturduğu KAAN'ın kokpitinde kanopiyi de kapatarak pilot selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandan ayrılmadan TUSAŞ çalışanlarıyla da aile fotoğrafı çektirdi.