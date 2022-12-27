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Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, 143 bin 500 kişiyi ağırladı

Adana’da 250 yerli ve 20’nin üzerinde de yabancı firmanın yer aldığı 1. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı birçok kesimin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:01
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Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, 143 bin 500 kişiyi ağırladı

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşen 1. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı 250 yerli ve 20’nin üzerinde de yabancı firmanın katılımıyla düzenlendi.

Ülkemizde ilk kez Adana’da düzenlenen Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, 143 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan ve katılımcı firmalarında memnun kaldığı fuar için önümüzdeki senenin hazırlık planlamaları başladı.

25 Aralık’ta sona eren 1. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı ile ilgili Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini mutlu olduklarını dile getiren Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “Bu fuar sayesinde gördük ki sektörün bu organizasyona çok ihtiyacı varmış. Gerek ülkemizin çeşitli illerinden gerekse yurt dışından gelen firmalar, buradan çok mutlu ayrıldılar ve fuarın yeniden yapılması ile ilgili taleplerini bizlere şimdiden ilettiler. Elbette güzel bir iş çıkarmış olmanın haklı gururu içindeyiz. Ortaya çıkan bu sinerji, bizlere her yıl bir öncekinden çok daha kapsamlı ve güzel bir organizasyon gerçekleştirmenin sorumluluğunu ve heyecanını da beraberinde getiriyor. İnanıyorum ki fuarlar kenti olan ilimize kazandırdığımız bu yeni fuarın çok uzun bir yolculuğu olacak ve Adana’mıza güzel şeyler kazandıracak” şeklinde konuştu.

Fuar organizasyonlarının büyük bir emekle olduğunu söyleyen Elban, “Adana’mızın fuar takvimine 1. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nı da ekledik. Binbir emek ve çalışmanın bir neticesi olan bu güzel fuarımıza katkı sunan, destek olan belediyelerimize, ÇUFAŞ’a, odalarımıza, tesbihçi esnafımıza, firmalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Adana için, bu güzel kentin insanları için çok daha güzel işleri gönül birliği, el birliğiyle gerçekleştirme temennisiyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ADANA (PHA) 

Son Güncelleme: 27.12.2022 12:10
Anahtar Kelimeler:
Adana Uluslararası Fuar Ve Kongre Merkezi
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