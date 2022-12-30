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Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu

ADANA (PHA) - Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla eş zamanlı olarak kaçak ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Aralık 2022 Cuma 13:05
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Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol kaçakçılığına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında eş zamanlı “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” yaptı.

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu uygulamayla bin 71,7 litre kaçak sahte alkol ele geçirildi. Aynı zamanda uygulama il araması bulunan bir kişi yakalanmış ve 7 kişi için de işlem başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, sağlığı tehdit eden her türlü yapı ile mücadeleye yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 30.12.2022 13:07
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Ekiplerinden Sahte Alkol Operasyonu
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