Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve kentin protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Adıyaman’da çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Valiliği ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında adli işlemlerin aksamaması için deprem bölgesine gönüllü personeller ile hakim ve savcı takviyesi yaptıklarını söyleyen Bakan Tunç, deprem bölgesinde olan illerde 131 yeni mahkeme kurulduğunu da ifade etti.

Covid-19 iznine çıkan hükümlülere ilişkin açıklamalarda da bulunan Tunç, “Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek” ifadelerini kullandı.

"Depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürdürülüyor"

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Tunç, "Asrın felaketi dediğimiz, dünyanın, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık." diye konuştu.

Bakan Tunç, Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, milletle birlikte depremin yaralarının sarılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine büyük önem verdiğine işaret eden Tunç, seçim döneminde de deprem bölgesinde yaraların sarılmasıyla ilgili mücadelenin sekteye uğratılmadan çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

"Deprem bölgesinde olan illerimizde 131 yeni mahkeme kurduk"

Bakan Tunç, deprem soruşturmalarının süratle gerçekleştirildiğini, binalardaki incelemeler ve karot örneklerinin alınmasına yönelik hızlı çalışma yapıldığını anlatarak, "Hasar tespitleri ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda da 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 kişi tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor" diye konuştu.

Deprem bölgesindeki adli hizmetlerin aksamaması için önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Bakan Tunç "Önümüzdeki günlerde de yine hakimler ve savcılar yaz kararnamesi kapsamında deprem bölgesinde hakim, savcı takviyesini gerçekleştirerek buradaki gerek cezai soruşturmaların gerekse idari, hukuki, yargıyla ilgili konuların gecikmeden karara bağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde olan illerimizde 131 yeni mahkeme kurduk, 2 adli yargı istinaf mahkemesi kurduk ve bu mahkemelerle hem istinaf süreci hem yerel mahkemeler anlamında kararların hızlı şekilde verilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"15 adalet sarayının yıkımına karar verildi"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi'nin (CEKUT) de deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını hatırlatan Tunç, bu ekibin çok sayıda vatandaşı enkaz altından kurtardığını söyledi.

Deprem bölgesinde hasar gören cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin başka illere nakledildiğini dile getiren Bakan Tunç, 15 adalet sarayının, adalet binasının ağır hasarlı olması nedeniyle yıkımına karar verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bir adalet binamız orta hasarlıydı onun çalışmaları devam ediyor. 48 binamız az hasarlıydı, 43 binamız da hasarsızdı. Az hasarlı binalarımızın tamamını süratli şekilde tadilatlarını gerçekleştirerek adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağladık. Adalet Bakanlığı olarak bugüne kadar depremden etkilenen illerimize 500 milyona yakın ödenek aktardık."

Adıyaman Adliyesi'nin depremden az hasar aldığını söyleyen Bakan Tunç, bu binanın 30 milyon liralık ödenekle tadilatının yapıldığını kaydetti. Bakan Tunç, depremde ağır hasar alan Besni Adliyesi'nin yeniden inşa edileceğini bildirdi.

"Covid-19 iznindeki hükümlülerin durumu"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu düzenlemeler teknik düzenlemeler. Şunu söyleyebiliriz, Kovid-19 izninde olan 122 bin hükümlü vardı. Bunlar Kovid-19 nedeniyle izne çıkmışlardı, bunlar açık cezaevinde bulunan hükümlülerdi. Bunların süresi 31 Temmuz'da doluyor. 3 yıldan bu yana toplum içindeler. TBMM'de dün akşam Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti'li milletvekillerimizin vermiş olduğu teklif kabul edildi. Özetle teklif şunu getiriyor; açık cezaevinde bulunup, Kovid-19 iznine çıkan hükümlüler eğer denetimli serbestliğine 5 yıldan az bir zaman kalmışsa, bunlar denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda izin haklarını bugüne kadar kullandılar, bu izin infazdan sayıldı, bunlar cezaevlerine geri dönmemiş olacaklar. 5 yıldan fazla olanların cezaevlerine tekrar geri dönmesi söz konusu.

Ayrıca kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlüler açık cezaevine geçerken belli bir süre gerekiyor, onların da 3 yıl önceden açık cezaevine geçmeleri söz konusu olacak. Teklif bu yönde. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzun. Burada şunu önemsiyoruz, suçluların ıslahı önemli ama ceza adaleti de önemli. Dolayısıyla her iki ilkeyi de bir arada gözeterek bir çözüm yolu bulan bir teklif. Biz de teknik olarak destek verdik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün gündeme geldi ve kabul edildi. Genel Kurulda da haftaya görüşülmüş olacak."

Bakan Tunç, valiliğin ardından belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Adıyaman Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.



Kaynak : PHA