Ziyarette, Açık Kapı Şube Müdürlüğü çalışanları ile görüşerek sohbet eden Vali Varol, kurum çalışmaları hakkında bilgiler alarak, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Açık Kapı Şube Müdürlüğü hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Varol, Hükümet Konağı girişinde işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşlarla görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Valilik bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaşların her konudaki talep, şikâyet, istek ve önerilerini alıp ilgili kurumlara iletildiğini kaydeden Vali Varol, “Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Vatandaşlarımız kamuya ilişkin istek, öneri, şikâyet, sorun ve sıkıntıları için gelip Açık Kapıya müracaat edebilirler. Kısacası İnsanımıza Hizmet Odaklı olan bu projemizle “Açık Kapı Milletin Kapısı “anlayışıyla konularına hâkim personelimiz aracılığı ile tüm vatandaşlarımız ile birebir sıcak bir iletişim kurulmakta ve vatandaşlarımızın talepleri titizlikle takip edilerek sonuçlandırılmaktadır” diye konuştu.

Kaynak : PHA