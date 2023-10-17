Tahmini Okuma Süresi: dakika

Chicago'da annesiyle birlikte yaşayan Wadea Al-Fayoum, 'Müslüman olduğu için' 71 yaşındaki Joseph Czuba isimli ev sahibi tarafından vahşice katledildi. Cinayetin ardından Illinois polisine suçunu itiraf eden Czuba tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma yapan polisler suçun İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmadan kaynaklandığı düşünülürken katilin saldırı sırasında Müslüman karşıtı sloganlar attığı ve küçük çocuğu 26 kez bıçakladığı iddia edildi.

Will County Şerif Ofisi, Czuba'nın saldırı nedeniyle nefret suçunun yanı sıra birinci derece cinayet, cinayete teşebbüs ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darpla suçlandığını söyledi.

BIÇAKLAMA SIRASINDA HİÇ BAĞIRMAMIŞ

Saldırının ardından eşiyle iletişim kuran çocuğun babası Oday El-Fayoume, oğlunun bıçaklama sırasında hiç bağırmadığını söyledi.

The Daily Beast'e konuşan baba, oğlunun annesine son sözlerinin "Ben iyiyim" şeklinde olduğunu söyledi.

"O bir melek. Aslında insan şeklinde küçük bir melek. Şu anda bunun nasıl olabileceğine inanamıyorum" diyen El-Fayoume, ev sahibi ile ilgili olarak ise "Eski eşim ve oğlum onu tanıyordu ve iyi bir ilişkileri vardı. Elinde bıçak tutan bu adamın oğlumu bıçaklamak üzere olduğunu hayal etmek çok zor. Oğlumun bıçaklanmadan önce muhtemelen ona doğru koştuğunu ve ona sarılmaya çalıştığını düşünüyorum" dedi.

Saldırıyı polisin kendisini aramasıyla öğrendiğini aktaran acılı baba, "Öğrendiğim yol bir ebeveyne söylenecek doğru yol değildi. Polis departmanından bir telefon aldım ve bana tam olarak üç cümle söylediler: 'Siz Oday El-Fayoume musunuz? Wadea'nın babası mısınız? O öldürüldü'. Bu şekilde öğrendim. Öyle bir şok oldu ki belki de yanlış duyduğumu düşündüm. Sonra onlara sordum: Öldü mü? Onlar da 'Hayır, öldürüldü' dediler" diye konuştu.

ANNE VE OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde polise gelen çağrı üzerine gidilen olay yerinde Czuba'nın dışarıda oturduğu, 32 yaşındaki kiracısının ve oğlunun kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Talihsiz kadın ve oğlu hastaneye kaldırılırken altı yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İncelemede küçük çocuğun 26 kez bıçaklandığı belirlendi.

Katil ev sahibini tutuklayan Will County şerif ofisinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şüphelinin dedektiflere ifade vermemesine rağmen, personel Joseph Czuba'yı çok sayıda suçla resmi olarak suçlamak için görüşmeler ve kanıtlar yoluyla yeterli bilgi toplayabildi. Dedektifler, bu vahşi saldırıda her iki kurbanın da Müslüman olmaları ve Hamas ile İsrailliler arasında devam eden Orta Doğu çatışması nedeniyle şüpheli tarafından hedef alındığını tespit edebilmiştir."

BIDEN'DAN TEPKİ GELDİ

Başkan Joe Biden da olay karşısında "şoke olduğunu ve midesinin bulandığını" ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuğun Filistinli Müslüman ailesi Amerika'ya hepimizin aradığı şeyi aramaya geldi - barış içinde yaşamak, öğrenmek ve dua etmek için bir sığınak. Bu korkunç nefret eyleminin Amerika'da yeri yoktur ve bizim temel değerlerimize karşıdır: nasıl dua ettiğimiz, neye inandığımız ve kim olduğumuz konusunda korku duymama özgürlüğü."