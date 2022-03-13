AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor

Köylerin talep ve ihtiyaçları noktasında ziyaretlere devam eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Veysel Akyol, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Hamza Hamza Çelenk ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ilk olarak Ormaniçi köyünü ziyaretinde Köy Muhtarı Ramazan Sever ve köylüler karşıladı.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, köylüler sorun ve taleplerini dinleyerek, yapılan çalışmaları inceledi.

"Gönlümüzü ısıtan hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

Bütün köylerin sorunlarını çözmek ve istek ile taleplerini yerine getirmek için ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Başkan Dağtekin,"Bugün teşkilatımızla birlikte Ormaniçi köyünde kıymetli muhtarımız ve köy halkıyla bir araya geldik. Kar yağışının başlamasıyla Allah’ın rahmetiyle bu ziyaretimiz daha bir anlam kazandı. İstedik ki, hem kendilerinin sorunlarını dinlemek hemde hayır dualarını almak. Elbette jeopolitik olarak Ormaniçi gibi köylerimizle diğer ova köylerimiz arasında ihtiyaçlar ve talepler noktasının yanı sıra geçim standartları farklı olabiliyor. İnşallah tüm köylerimizde olduğu gibi Ormaniçi köyümüzde de sorunları çözme gayretinde olacağız. Bu vesile ile bizleri Ormaniçi köyü hemşehrilerimizle buluşturan muhtarımız Ramazan Sever’e teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada sıcacık muhabbetleri ile gönlümüzü ısıtan hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise köylerin sosyo-ekonomisine etki edecek çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi.

2021 yılı içerisinde bir çok köyün alt yapı sorunun çözüldüğünü aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "2022 yılı programımızı da hazırlamış bulunmaktayız. İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız , ilçe başkanlarımızın bizlere olan desteği ve İl Genel Meclis Üyelerimizin gayretiyle inşallah İl Özel İdaere Genel Sekreterliğince bu yılı da verimli biir şekilde geçireceğiz. Ormaniçi köyümüzde de sorunları vakitlice belirleyip sorunların en hızlı bir şekilde çözülmesi çabası içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise köylerinin ormanlık alan içerisinde olması avantaj sağladığını belirterek, ağaçlı bölgelerin aşılanmasına yönelik projenin devam ettiğini belirterek teşekkür ettiler.

AK Parti heyeti daha sonra köyde bulunan yaşlı vatandaşları ziyaretinde onlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.