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Türkiye turizminin kalbi EMITT’te atıyor

Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan ve dünya turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı büyük bir coşkuyla devam ediyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:54
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Türkiye turizminin kalbi EMITT’te atıyor

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, kültür ve turizm merkezlerinin tanıtıldığı EMITT Fuarında Adıyaman 3. salonda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 
10’larca ülkeden turizm alanında binlerce kurum, kuruluş, firma ve markanın katıldığı İstanbul EMİTT Fuarında Adıyaman için ayrılan alanda Valilik tarafından değişik dillerde hazırlanan tanıtım kitap ve broşürleri, Tanıtım CD'leri, tanıtım afişleri ve Adıyaman’ın yöresel ürünleri çanta içerisinde hazırlanarak gelen ziyaretçilere dağıtımı yapıldı. Adıyaman standını ziyaret eden bütün konuklara kervansaray kahvesi ile Adıyaman Çiğköftesi ikram edildi.  
Türkiye turizminin en prestijli etkinliklerinden biri olan EMİTT Fuarında, Güneydoğunun incisi kadim medeniyetler şehri Adıyaman’ı en güzel şekilde tanıtmak amacıyla gün boyu Adıyaman standında bulunarak seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile çeşitli görüşmeler yapan Vali Mahmut Çuhadar, kente gelen turist sayısını artırmak amacıyla sektör temsilcileri ile bire bir görüşmeler yaparak, Adıyaman’ın zengin turizm potansiyelini anlattı.  
EMITT Turizm Fuarı’nın sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman sahip olduğu doğal güzellikleri, zengin tarihi ve geçmişi ile önemli bir kent. İlimizin tüm zenginliklerini bu fuarda en güzel şekilde tanıtmak amacıyla turizm sektörü temsilcileri ile önemli görüşmeler ve oldukça faydalı temaslar sağladık. Çünkü dünyanın sayılı turizm fuarlarından bir olan EMITT’te karşılıklı görüşmeler aynı zamanda yeni destinasyonlara da ufuk ve yelken açmaktadır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip tarihi süreç içerisinde bugüne kadar birçok medeniyeti bünyesinde harmanlamış Adıyaman’ı en güzel şekilde tanıtacağız. Çünkü Adıyaman Nemrut’tan, Perre’ye, sahip olduğu onlarca tarihi ve kültürel değerleriyle adeta göz doldurmaktadır. Adıyaman 2 bin yıl önce doğu ve batı medeniyetlerini sentezleyen Kommagene uygarlığına ev sahipliği yapmıştır. Güneşin en güzel doğup battığı yerdir. Şehrimizin bütün bu güzelliklerini en iyi şekilde bu fuarda tanıtacağız. Fuarın, Adıyaman için iyi tanıtımlara vesile olmasını ve geri dönüşümünün olmasını temenni ediyorum”dedi.

 

Kaynak: PHA
Son Güncelleme: 11.02.2022 09:31
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