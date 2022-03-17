Başkan Emre'nin Berat Kandili mesajı

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre mesajında, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, Berat Kandili’nin tüm İslam Alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Emre," Tefekkür ve şükür vesilesi Mübarek Berat Kandili, bizlere kırılan kalpleri onarma, dargın duvarları yıkma, kinden nefretten uzaklaşma imkanı sunarak, Ramazan-ı Şerif´i müjdeleyen bu anlamlı gece, birliğimizi, beraberliğimizi, gönül bağlarımızı güçlendirme imkânı veriyor. Mübarek Berat Kandili, Yüce Allah´ın huzurunda yenilenme gecesidir. Ramazan´ı Şerife, günah ve yüklerimizden beraat ederek girme gecesidir. Ramazan Ayı’nın müjdecisi, rahmet ve mağfiret dolu Berat Kandili’nin; dünyada her türlü musibetten, ahirette de her türlü azaptan kurtuluşa vesile olmasını diler, ülkemize ve İslam Alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım."dedi.