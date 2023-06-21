Tarıma, kadına ve topluma değer kazandırmayı amaçlayan merkezde, seracılık eğitimi, budamacılık eğitimi, meyve fidesi yetiştirme ve kooperatifçiliği geliştirme eğitimleri başta olmak çiftçilikle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Oğuzeli ilçesinde 28 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan merkezde, ayrıca kadın çiftçiler sera alanlarında ve açık tarım alanlarında üretim de yapabiliyor.

Kursiyerler, üretmiş oldukları ürünleri pazarlama imkânı da buluyor

Kurulan kooperatifler ile kadın girişimcilere üretmiş oldukları ürünlere katma değer kazandıracak projelerle birlikte ürün işleme paketleme ve depolama gibi eğitimler de veriliyor.

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca 2020 yılından faaliyet göstermeye başlayan merkezin amaçları arasında bölgedeki çiftçilerin mesleki anlamda bilgi ve tecrübesini arttırmak, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanarak aile ekonomisine katkı sağlamasını desteklemek yer alıyor.



Kaynak : PHA